طبيبة تحذر من أكل البيض في هذه الحالة.. يسبب تسمم وبكتيريا قاتلة

حذرت طبيبة أمراض جهاز هضمي، من أن تناول كمية كبيرة من البيض في اليوم من الممكن أن يؤثر سلبيًا على الصحة، نظرًا لإحتوائه على الكوليسترول الذي يسرع عملية تصلب الشرايين.

مرض خطير يسببه تناول البيض نيء أو مقلي

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أوصت الطبيبة بضرورة عدم قلي البيض باستخدام زيوت نباتية تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية بما فيها زيت الكتان والصويا واللفت والزيتون، لأنه عند تسخين هذه الزيوت تصبح سامة للجسم، مضيفة: "كما يجب الامتناع عن تناول البيض النيء بسبب خطر الإصابة بداء السلمونيلوز المعدي الذي تسببه بكتيريا Salmonella ويمكن القضاء عليها بسلق البيض 5-10 دقائق".

أضرار الإفراط في تناول البيض

أضرار الإفراط في تناول البيض

أشارت الطبيبة إلى أن البيض يحتوي على مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم، التي تساهم في بناء أنسجة الجسم والمناعة وتؤثر إيجابيا في عملية التمثيل الغذائي.

وأضافت الطبيبة أن الجسم يمتص بياض البيض بسهولة، والليسيثين، عنصر آخر ومهم موجود في البيض، وهذه مادة شبيهة بالدهون، تساعد على استعادة طبقة الفوسفوليبيد (دهن فوسفوري) في الخلايا أي يحميها من التلف، كما أنه يشكل 66 % من غلاف خلايا الدماغ والعمود الفقري والأعصاب، كما يؤثر إيجابيا في عملية التمثيل الغذائي للدهون وحالة الكبد.

مرض خطير يسببه تناول البيض نيء أو مقلي

ويعتبر بيض الدجاج مصدر مهم لفيتامين D، حيث يحتوي صفار بيضة كبيرة على 30 وحدة دولية من هذا الفيتامين وهذه تعادل 5 % من حاجة الجسم اليومية منه، وهذا الفيتامين مقدمة لعدد من الهرمونات ومهم جدا لعملية التمثيل الغذائي ونمو العظام وتعزيز المناعة، وهو مع الكالسيوم والفوسفور يعزز العظام والأسنان.

في الوقت نفسه، يتفق خبراء التغذية في بلدان مختلفة على أن تناول 1-2 بيضة في اليوم لا يلحق اي ضرر بالجسم، أي يجب تناول البيض باعتدال، لأن تكون اللويحات في الأوعية الدموية قد يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية، كما أن بياض البيض قد يسبب لدى البعض رد فعل تحسسياً، وفي هذه الحالة يجب استبعاد البيض من النظام الغذائي.