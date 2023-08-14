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بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية 2023 غدًا بالمجموع| نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 (القائمة الكاملة) نتيجة تنسيق الجامعات 2023| 86.46% الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية
الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023 (التفاصيل)

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، لطلاب الثانوية العامة، غدًا الثلاثاء لمدة 5 أيام.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى الحد الأدنى للشعبة العلمية 250 درجة، و238 درجة 58.5% لطلاب الشعبة الأدبية.

وجاء ذلك على هامش مؤتمر وزارة التعليم العالي، اليوم الإثنين، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، إذ سجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304.

وبالنسبة لطلاب الشعبة الرياضية 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب 15013.

والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، بإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.

الحد الأدنى للقبول بالطب والأسنان

وبلغ الحد الأدنى للطب 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعي 90% والصيدلة 89.51%.

الحد الأدنى للقبول بالهندسة

وبلغ الحد الأدني للهندسة 85% والتخطيط العمراني 83.41%.