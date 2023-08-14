انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023 (التفاصيل)

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، لطلاب الثانوية العامة، غدًا الثلاثاء لمدة 5 أيام.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى الحد الأدنى للشعبة العلمية 250 درجة، و238 درجة 58.5% لطلاب الشعبة الأدبية.

وجاء ذلك على هامش مؤتمر وزارة التعليم العالي، اليوم الإثنين، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، إذ سجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304.

وبالنسبة لطلاب الشعبة الرياضية 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب 15013.

والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، بإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.

الحد الأدنى للقبول بالطب والأسنان

وبلغ الحد الأدنى للطب 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعي 90% والصيدلة 89.51%.

الحد الأدنى للقبول بالهندسة

وبلغ الحد الأدني للهندسة 85% والتخطيط العمراني 83.41%.