القومي للمرأة يطلق المعسكر التدريبي لطلاب سياحة الإسكندرية ومطروح

في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر، انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الذي ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر وبالاشتراك مع مؤسسة ويل اسبرينج، والذي أقيم بالإسكندرية واستهدف طلبة وطالبات كلية السياحة والفنادق بجامعتي الإسكندرية ومطروح، ويهدف إلى تدريبهم وتوعيتهم على كيفية دعم وتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في القطاع السياحي، ويستمر على مدار ٣ أيام.

دور المرأة العاملة ومدى أهمية تقلدهن للمناصب القيادية في المجالات المختلفة

وخلال المعسكر تم عقد مجموعات نقاشية أدارتها الأستاذة سماح حلمي خبيرة المشروع مع الطلبة والطالبات للتعرف على وجهات نظرهم حول دور المرأة العاملة ومدى أهمية تقلدهن للمناصب القيادية فى المجالات المختلفة، ومدى معرفتهم بالمفاهيم المتعلقة بتمكين المرأة وأشكال العنف الموجه ضدها ومدى أهمية ملاءمة البيئة المحيطة لعمل المرأة.

وقد تضمن المعسكر الكثير من الأنشطة والموضوعات أهمها كيفية إدارة الوقت والتخطيط والمهارات الشخصية للحصول على العمل وقيم وأخلاقيات العمل ومهارات التواصل والعمل في فريق، إلى جانب موضوعات الذكاء الاجتماعي ومعادلة التغيير.

كما تعرف الطلاب والطالبات على أشكال العنف ضد المرأة وتم عرض قصص نجاح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والفتاة.