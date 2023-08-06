"قومي المرأة" بأسيوط يدشن حملة طرق الأبواب "عنوان بلدي أمانة"

نفذ المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط اليوم الأحد فعاليات الحملة المستمرة لطرق الأبواب تحت عنوان " عنوان بلدي أمانة " والتي استهدفت 4500 سيدة و426 رجل و1574 طفلاً في قرى بني مر والأكراد ودير بصرة التابعة لمركز الفتح والزرابي وأبو حرص وباقور التابعة لمركز أبو تيج والحمام والمعابدة الغربية وعرب القداديح التابعة لمركز ابنوب ومسرع والبورة ونجع سبع التابعة لمركز أسيوط بإجمالي 4500 زيارة ومستهدف 5885 شخصًا.

أكدت الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط أن الحملة تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المرجوة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية وشارك في الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، بالإضافة إلى مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام في جلسات الدوار والوعاظ

وجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة المستمرة لطرق الأبواب " عنوان بلدي أمانة " ستستمر لمدة شهرين وسيتم تنفيذها في عدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية بالإضافة إلى عدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

القومي للمرأة في محافظة أسيوط يدشن حملة طرق الابواب “عنوان بلدي أمانة”

القومي للمرأة في محافظة أسيوط يدشن حملة طرق الابواب “عنوان بلدي أمانة”

القومي للمرأة في محافظة أسيوط يدشن حملة طرق الابواب “عنوان بلدي أمانة”

القومي للمرأة في محافظة أسيوط يدشن حملة طرق الابواب “عنوان بلدي أمانة”