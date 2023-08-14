ضبط (بقرة ) مذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطاي

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال محافظة المنيا ، برئاسة هشام فايز ، اليوم الأثنين ، بضبط بقرة مذبوحة على تروسيكل، خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحال الجزارة .

وذلك بالتعاون مع تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية وتضافر الجهود لمراقبة الأسواق، والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

حيث اعلن هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي ، أنه بعد المعاينة والكشف من طبيب مديرية الطب البيطرى بالمركز، تبين ان البقرة مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحه للإستهلاك الأدمي ، وانها مريضة وغير كاملة الإدماء ، وتزن 130 كيلو جرام ، وتم التحفظ عليها قبل بيعها للمواطنين ، وإعدام الأحشاء الداخلية والجلد، وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المتهم الي الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد رئيس المركز ، على استمرار الحملات التفتيشية و التموينية على الأسواق للتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع و المواد الغذائية وملاحقة المخالفين لردعهم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.