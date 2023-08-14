مقابل مليون جنيه.. كاتبة تعرض مكتبتها للبيع على الإنترنت

في واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. عرضت الكاتبة المصرية صافي ناز كاظم طليقة أحمد فؤاد نجم زوجة شاعر العامية المصري الشهير أحمد فؤاد نجم مكتبتها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت صافي ناز كاظم، تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها مكتبتها للبيع مقابل مليون جنيه ما يعادل 32 ألف دولار دون أن تفصح عن السبب الذي دفعها لذلك .. بتدوينة على صفحتها تقول فيها "لمن يقدر ويهتم.. مكتبتي كلها للبيع بمليون جنيه".

لصالح أي جهة تراثية

كما أثارت التدوينة فضول متابعيها الذين حاولوا الاستفسار منها عن السبب وراء قرارها، لكنهم وعبر إجابتها وردودها عليهم لم تمنحهم ردا شافيا، بل علقت بالقول: أنها اتخذت قرارها بكامل وعيها وإرادتها ولصالح أي جهة تراثية وثقافية وبحثية تعرف كيف تفحص وترتب وتستفيد من مقتنيات المكتبة.

وبطبيعة الحال استنكر متابعو مواقع التواصل الاجتماعي من الأمر فعلقت إحدى المتابعات موجهة حديثها للأديبة بالقول "عفوًا سيدتي اكتبي بها وصية لابنتك -وهي الكاتبة والصحافية نوارة نجم - عسى أن يستفيد بها أحد الأحفاد وتصنع منه مفكرا قديرا، وردت الكاتبة الشهيرة بجملة واحدة "معلش".

من هي صافي ناز كاظم

عملت بالعديد من الأماكن الصحفية منها: أخبار اليوم، ومجلة آخر ساعة، ومجلة الجيل الجديد، ثم انتقلت إلى دار الهلال ناقدة مسرحية وكاتبة بمجلات المصور والهلال والكواكب، وتعمل حاليًا بكتابة المقالات في عدد من الجرائد منها: جريدة المصري اليوم وجريدة الشرق الأوسط.

تزوجت الكاتبة والناقدة صافي ناز كاظم من شاعر العامية أحمد فؤاد نجم في يوم 24 أغسطس عام 1972 وأنجبت ابنتها الوحيدة نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجم، إلا أن هذا الزواج لم يدم طويلًا وطلقا في يوليو 1976.

ولصافي ناز كاظم العديد من المؤلفات منها رومانتيكيات: وهو أول كتاب صدر لها، عام 1970 بمقدمة لأحمد بهاء الدين، ثم يوميات بغداد، تلابيب الكتابة، الخديعة الناصرية، في مسألة السفور والحجاب، رؤى وذات، الحقيقة وغسيل المخ، من ملف مسرح الستينيات، مسرح المسرحيين.