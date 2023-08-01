كاتبة فلسطينية: مصر منارة الثقافة وملهمة المبدعين

بعد حصولها على جائزة القلم البريطاني

"مصر هي منارة الثقافة وصاحبة عراقة السينما والمشهد البصري الذي يلهم المبدعين.. إنّه لشرف لي ككاتبة فلسطينية أن أصدر أعمالي هنا في القاهرة.. نحن نشأنا على هذا التراث الحضاري الكبير الذي ترك دلالات وخلق أبعادًا أنشأت هذا الامتداد، والإنسان الفلسطيني يحاول إثبات وجوده وقدرته على المقاومة والصمود".

بهذه الكلمات بدأت الكاتبة الفلسطينية نيروز قرموط حديثها عن تجربتها الإبداعية وتتويجها بجائزة القلم البريطاني" English pen".

وتضم مجموعة "عباءة البحر وقصص الجديلة" التي توجت بجائزة القلم البريطاني، 15 قصة قصيرة، أشبه ببورتريهات مُلتقطة بحدقة سينمائية، تعرض لمشاهد وتناقضات الحياة اليومية في فلسطين، في غزة والقدس ومدن الضفة، ومخيّمات الشتات في الخارج.

أما العمل الأحدث "عبور" فهو متوالية من ثلاث قصص (نوفيلات) أبطالها النّساء والمهمّشون، تدمج بين الخيالي والتوثيقي والفلسفي وأدب الرحلة، وتلقّح السرد بلغة الشعر وموسيقاه.

وقد رأت جامعة إكستر Exter البريطانية أن القصص تشكّل "ثورة هادئة فى الإنسانية لمواجهة الفظائع"، بينما لفتت مجلة STORGY الأدبية إلى أنّ الكاتبة "تسلّط الضوء على تجارب النساء بعين نسوية شرسة".

يذكر أن نيروز قرموط كاتبة وباحثة وصحفيّة فلسطينية، وُلدت عام 1984م في مخيّم اليرموك للّاجئين الفلسطينيّين في سوريا، لتعود وأسرتها إلى فلسطين عام 1994 إثر اتفاقيّات أوسلو.

درست الصّيدلة وحصلت على بكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة الأزهر في غزّة، عملت في وزارة شئون المرأة الفلسطينية، ولها العديد من الدراسات والأوراق البحثية، ومئات مقالات الرّأي في الصّحافة الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة.

وصدرت من القاهرة الطبعات العربية لأعمال نيروز قرموط، بعد صدور قصصها بعدّة لغات، وتصدّر مجموعتُها قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في "مهرجان إدنبرة الدّولي للكتاب" في إسكتلندا.