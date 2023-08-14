إلهام شاهين تستعين بمهرجان القاهرة للدراما للترويج للسياحة

أُقيم بالأمس المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان القاهرة للدراما، في دورته الثانية، بمدينة العلمين، بحضور رئيس المهرجان يحيي الفخراني، وأشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي عضو مجلس النقابة، والفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة تحكيم ليتم الكشف عن تفاصيل المهرجان والملابس التي يمكن ارتداءها في الفاعليات.

المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان القاهرة للدراما

وقالت إلهام شاهين: "أتمنى من كل الزملاء والزميلات، فهذا نداء ليهم، إنهم يكونوا موجودين في هذا المهرجان علشان نحتفل ونفرح كلنا بالدراما اللي عمرها 60 سنة، وحفل الافتتاح هيكون جميل جدًا من ناحية التنظيم والديكورات وسيكون على البحر، ومش عايزة الستات تخاف على البحر، هو المهرجان هيكون على البحر مش الرملة، البسوا براحتكوا سوريهات وكعب عالي".

وأضافت إلهام: " أنا بتشرف وسعيدة جدًا إني أشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة للدراما، فهي دورة استثنائية لأنها تحمل شعار 60 سنة دراما، فالدراما المصرية لها عمر طويل معانا، وأتمنى أن يكون المهرجان دوليًا مستقبلًا ".

وكشفت إلهام شاهين عن أعضاء لجنة التحكيم، قائلة: "لجنة التحكيم لمهرجان القاهرة للدراما مكونة من الفنان كريم عبد العزيز والسيناريست عبد الرحيم كمال والناقد طارق الشناوي وأنا.. وعندنا أعمال كتير درامية تستحق التكريم".

وأضافت: "الدراما المصرية والأعمال الفنية هي اللي عملت العرب لهجتنا المصرية.. لذلك مصر تظل هي الرائدة في صناعة الدراما".

وقالت إلهام شاهين: "إنها تتمنى أن يكون هناك جائزة لأكثر عمل روج للسياحة في مصر ولابد من الاهتمام بتصوير الأماكن الجميلة في مصر، وإحنا عندنا النيل والأهرامات ومتاحف عظيمة وأماكن أخرى نفتخر بها أما العالم كله وفي أماكن دينية وياريت الفنانين يهتموا بالأماكن الجميلة في مصر".

ويقام حفل مهرجان القاهرة للدراما 2023 هذا العام في مدينة العلمين الجديدة، يوم 24 أغسطس الجاري، وذلك تزامنا مع مهرجان العلمين.

وكانت الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما العام الماضي في 2022، ويأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة ودعم رؤية مصر 2030، التي تهتم بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، وإبراز الدور الذي لعبته الدراما المصرية ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي.