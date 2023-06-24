إلهام شاهين: الإخوان لا يعرفون الوطنية ولا "بتوع ربنا"| فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها كانت من أوائل الذين نزلوا إلى الشارع بالتزامن مع دعوات ثورة 30 يونيو، رغم انتمائها إلى حزب الكنبة قبل الثورة، ولكنها أدلت بالعديد من التصريحات الإعلامية الجريئة ضد الإخوان.

وأضافت إلهام شاهين:" لو عاد بيّ الزمن، سوف تقول نفس التصريحات ضد الإخوان وأكثر" ، متابعة أن الشعب المصري فهم حقيقة الإخوان وأنهم "مش بتوع ربنا".

وتابعت: الحقيقة أن الاخوان لا يخافون على البلد وليسوا رجال دين أو وطن، ومرشد الأخوان كان يقول «الوطن مجرد حفنة تراب».

وأوضحت أن الإخوان الإرهابيين لا يعرفون معنى الوطنية، كما أن تولي مرسى الحكم كان مسجون في قضية التجسس، وهذه يعد أمر غير طبيعي.

وأشارت إلى أنه حال استمر الإخوان في الحكم كان «هطلعوا روحنا.. يا خبر أسود»، موضحة أن الوضع كان سيتحول إلى أسوأ، مؤكدة إن الإخوان الإرهابيين يتسموا بالكذب ويكرهون الحياة.

وأكملت: أنها تلقت العديد من التهديدات من جماعة الإخوان الإرهابيين، وكان من بين هذه التهديدات، «جمعة الخلاص من إلهام شاهين»، وذهب هؤلاء الإخوانين إلى منزلها وتلفظوا بأبشع الألفاظ، ونشر صور مفبركة لها.

الدين أخلاق وجماعة الإخوان بعيدين عن الأخلاق

وأفادت أن الدين أخلاق، وجماعة الإخوان بعيدين عن الأخلاق، كما أن دينهم غير دين الإسلام الذي تربينا عليه، مؤكدة أنها لجأت للقضاء من أجل أخذ حقها من هؤلاء الإرهابيين.

وتابعت: أنها نجحت في إغلاق قناة «الحافظ» الإخوانية لمدة 6 أشهر بحكم قضائي بسبب الخروج عن قيم المجتمع، وهذه تعد سابقة غير مألوفة أن يتم إغلاق قناة بحكم قضائي.

وعن ذكرياتها عند قيام ثورة 30 يونيو، أوضحت إلهام، أنها ذهبت إلى «الفنانة يسرا، وليلي علوي»، وعدد كبير من الفنانات ثم ذهبوا إلى مقر وزارة الثقافة للاحتفال بالثورة، كما أنها ذهبي إلى مدينة الإنتاج الإعلامي والظهور في برامج «التوك شو»، لتعبير عن فرحتها بنجاح ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد.

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