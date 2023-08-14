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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

نتيجة تنسيق الجامعات 2023| 91.34% الحد الأدنى لكليات الطب البشري

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري في تنسيق الجامعات 2023 بلغ 91.34 في المائة لطلاب الشعبة العلمية علوم.

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

وأضاف وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51  في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، بحضور قيادات الوزارة ومسئولي التنسيق.

وأوضح وزير التعليم العالي أن إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة بلغ 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة. 

نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

وأوضح وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، بلغ الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.

تقديم المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 واستمر التقديم حتى اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق. 

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات. 

 

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة. 

 

أما الشعبة الأدبية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة. 

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