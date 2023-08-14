ورشة تدريبية في الأعمال الحرفية بمراكز شباب قفط

نظمت إدارة شباب قفط جنوب محافظة قنا، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية في الأعمال الحرفية "أساسيات أعمال السباكة" وأعطالها البسيطة، ضمن خطة المديرية في النشاط التطوعي، وذلك بمشاركة عددًا من الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء اشرف الداودي محافظ قنا.

وأوضح مصطفي حسين مدير مدرية الشباب والرياضة بقنا، أن المشروع البيئي التطوعي قدم ورشة عمل الأعمال الحرفية في "أعمال السباكة" تأتي أهمية تنفيذها في هذا التوقيت لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه في ظل مواجهة العالم لأزمة ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية التي أخذت حيز اهتمام العالم الأكبر، وتطبيقاً لمفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وفي إطار نشر ثقافة العمل الحر في المجالات الحرفية.

أدار الورشة التدريبية عيد بشير المتخصص في مجال السباكه، وذلك تحت إشراف محمد عبدالرحيم عرفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بقنا .