استضافة مدينة العلمين الأحداث الدولية ينشط السياحة

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن مدينة العلمين أصبحت وجهة لكثير من السياح من كافة دول العالم ولاسيما بعد استضافتها لمهرجان العلمين المقام حاليا، وايضا استضافتها لبعض الاحداث السياسية منها القمة المصرية الاردنية الفلسطينية اليوم، حيث اصبحت من اكثر المدن السياحية اهمية.

مهرجان العلمين الجديدة

واضاف عامر، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، اننا رأينا تنوع في مهرجان العلمين الجديدة فني وإبداعي ورياضي وسياحي وضم مسابقات متنوعة، حيث أنه من أهم مكتسبات المهرجان هو تسليط الأضواء والدعايا لمصر إلى جانب دور الدولة في تنشيط السياحة خلال السوشيال ميديا ونشرات الأخبار والإعلام.

الترويج السياحي

وتابع الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، أن مدينة العلمين بها الكثير من الآثار مثل متحف العلمين ومقابر الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى أن الترويج السياحي والنشاط السياحي والثقافي سيؤثر ايجابيا في زيادة السياحة في العلمين الجديدة، وإن مهرجان العلمين والترويج السياحي الحالي للعلمين الجديدة سيمكنها من استقبال المهرجانات طيلة العام وليس في موسم الصيف فقط.

مدينة العلمين الجديدة

وأشار عامر، أن مدينة العلمين أصبحت من أكثر المدن السياحية أهمية، نظرًا لموقعها المتميز وتحول كامل لتصبح منطقة سياحية ترفيهية ثقافية والتي تشمل كل أنواع السياحة، وسوف تكون مدينة العلمين الجديدة لا تقل أهمية عن مدينة السلام شرم الشيخ في الفترات المقبلة، حيث أنها سوف تكون من أهم المدن العالمية لإستضافة المؤتمرات الهامة.