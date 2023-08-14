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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 3 مواطنين بسحجات وكدمات فى حادث تصادم

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب 3 مواطنين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد؛ بسبب تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى أمام مبنى جامعة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يُفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى أمام مبنى جامعة العاشر، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، وتم الدفع بمرفق الاسعاف ونقلهم إلى المستشفى الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية، وجار رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرير محضر بالواقعة.