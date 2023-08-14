عاجل
البرهان: السودان يئن تحت وطأة ظروف معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة السيسي يستقبل اليوم ملك الأردن بمطار العلمين الجديد (عاجل) نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى (بث مباشر) شرايين تنمية .. الآف فرص العمل للشباب في القطار الكهربائي السريع
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استمرار حبس المتهمة بالتخلص من طفلها في البساتين

محكمة
محكمة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التخلص من طفلها وإصابة ابنها الآخر بسبب إدمانها المواد المخدرة.

 

حبس المتهم بحرق شقيقته وأولادها في عين شمس

الاقتصادية تؤيد حبس الإعلامي أحمد رجب في سب وقذف والدة شيماء جمال

 

وكشفت التحريات والتحقيقات لرجال المباحث حول الواقعة عن وفاة الطفل وإصابة شقيقه على يد والدتهما، عن أن السيدة مدمنة للمواد المخدرة منذ سنوات، وليلة ارتكابها للجريمة أصيبت بحالة من الإعياء والتوتر لعدم حصولها على جرعة المخدرات اليومية، لتدخل فى نوبة غضب بعد سماع صراخ طفلها الأصغر صاحب العام ونصف وتعدت عليه بالضرب حتى الموت.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على سيدة بتهمة التخلص من ابنها "عام ونصف" وإصابة الثاني، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثة لطفل بأحد المنازل في منطقة البساتين، على الفور وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلين حيث أقدمت على التخلص من ابنها البالغ من العمر عام واحد وإصابة الثاني.

مواد متعلقة

إحالة عامل إلى المحاكمة بتهمة سرقة صيدلية في التبين

مشاجرة تقود متهمًا إلى السجن المشدد 5 سنوات

السجن 5 سنوات لعاطل حاول التخلص من عامل في إمبابة

النيابة تُعاين موقع حريق عقار السيدة زينب

استمرار حبس سيدة حاولت سرقة ذهب طفلة في الجمالية

إحالة متهم بسرقة الدراجات النارية في الجمالية للمحاكمة