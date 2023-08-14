استمرار حبس المتهمة بالتخلص من طفلها في البساتين

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التخلص من طفلها وإصابة ابنها الآخر بسبب إدمانها المواد المخدرة.

وكشفت التحريات والتحقيقات لرجال المباحث حول الواقعة عن وفاة الطفل وإصابة شقيقه على يد والدتهما، عن أن السيدة مدمنة للمواد المخدرة منذ سنوات، وليلة ارتكابها للجريمة أصيبت بحالة من الإعياء والتوتر لعدم حصولها على جرعة المخدرات اليومية، لتدخل فى نوبة غضب بعد سماع صراخ طفلها الأصغر صاحب العام ونصف وتعدت عليه بالضرب حتى الموت.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على سيدة بتهمة التخلص من ابنها "عام ونصف" وإصابة الثاني، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثة لطفل بأحد المنازل في منطقة البساتين، على الفور وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلين حيث أقدمت على التخلص من ابنها البالغ من العمر عام واحد وإصابة الثاني.