خلافات الجيرة.. إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بالعسيرات

شهدت قرية الرشايدة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحتي دخول وخروج وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بناحية الرشايدة دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من : طرف أول "عبد الرحمن . ا . ب . ع" 20 سنة عامل زراعي مصاباً بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالفخذ الأيمن وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي .





وطرف ثان "درويش . ص . ر . ب" 40 عامل زراعي و"حاتم . ع . ع . ر" 19 سنة عامل زراعي وجميعهم مقيمين بذات الناحية .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم علي الأخر وأتهم الطرف الأول – الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري صوبه من السلاح المضبوط بحوزته نجم عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .