الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنفذ مبادرة حدودنا نبضنا

في إطار مبادرة حدودنا نبضنا نظمت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بمشاركة 22 شابًا وفتاه دورة تدريبية في مركز شباب بلاط.

وتحدث المحاضر الدكتور بشندي شلبي عن مبادرة حدودنا نبضنا بهدف دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة حيث يتم تدريب الشباب على أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية.

وأضاف شوقى أن الكيان يسعى لخدمة كل الشباب والنشء بالمحافظات الحدودية، وتقديم فرص وتوعية وتدريب للشباب بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا من أجل أن يكونوا نواة مشرقة للمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.

يأتي بتوجيهات معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يأتي برعاية اللواء أ.ح الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط