عاجل
البرهان: السودان يئن تحت وطأة ظروف معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة السيسي يستقبل اليوم ملك الأردن بمطار العلمين الجديد (عاجل) نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى (بث مباشر) البورصة تواصل الصعود وتربح 8.3 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم شرايين تنمية .. الآف فرص العمل للشباب في القطار الكهربائي السريع
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الطاقة الأوكرانية: لدينا 12.3 مليار متر مكعب من الغاز في مرافق التخزين

وزارة الطاقة الأوكرانية
وزارة الطاقة الأوكرانية

 

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية صباح اليوم الإثنين أن البلاد ضخت اعتبارا من شهر أغسطس الجاري أكثر من 12.3 مليار متر مكعب من الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض.

txt

شبكة القطار الكهربائي السريع تختصر زمن الرحلات لأكثر من نصف الوقت

وزارة الطاقة الأوكرانية

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن وزير الطاقة جيرمان جالوشينكو قوله  في بيان"إنه يتم إنتاج وحقن الغاز في منشآت التخزين الجوفية الأوكرانية وفقا للجدول الزمني المطور؛ علاوة على ذلك، تعمل أوكرانيا على زيادة معدل الإنتاج.

وأضاف جالوشينكو أنه "مع بداية موسم التدفئة، سيتم ضخ جميع الأحجام اللازمة من الغاز في مرافق التخزين. وأيضا، مع تزايد مستوى ثقة البلدان الشريكة في أوكرانيا، يتزايد أيضا حجم ضخ الغاز عن طريق مرافق خارجية".. مشيرا إلى أن أوكرانيا بذلت جهودا حثيثة لكي تضخ الشركات الأوروبية الغاز في منشآت التخزين الأوكرانية.

وتابع المسئول الأوكراني أن كل موسم تدفئة في ظروف الحرب يصبح أكثر صعوبة من السابق، لكننا نفهم أننا سنجتاز الأمر، على وجه الخصوص، بفضل عمل مهندسي الطاقة والعاملين في صناعة الغاز.

مواد متعلقة

مدير عام الطاقة الذرية: إسقاط المسيرة الأوكرانية لم يؤثر على محطة زابوريجيا

النمسا تحذر موسكو من التلاعب بأمن محطات الطاقة النووية الأوكرانية

روسيا تفشل في إلحاق الضرر بمنشآت الطاقة الأوكرانية