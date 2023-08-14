وزير المالية الألماني يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف

وصل وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى كييف صباح اليوم الاثنين في أولى زيارته إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية الشاملة.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية -عبر موقعها الإلكتروني- أن "وزير المالية كريستيان ليندنر وصل إلى كييف صباح اليوم لإجراء مفاوضات سياسية.

من جانبها ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن المسئول الحكومي الألماني، سيجري محادثات سياسية في كييف مع عدد من المسئولين.

يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتز ووزراء آخرين قاموا بزيارات سابقة إلى أوكرانيا.