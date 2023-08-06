كييف: اجتماع جدة أكد ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة أوكرانيا

قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الأحد إن المشاركين في اجتماع مستشاري الأمن القومي بجدة أكدوا التزام دولهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.

أندريه يرماك

وأضاف يرماك وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "لقد أجرينا مشاورات مثمرة للغاية بشأن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم، وأجرينا محادثة نزيهة يمكن خلالها لممثلي كل بلد التعبير عن موقفهم ورؤيتهم، كانت هناك آراء مختلفة ولكن جميع الحاضرين أكدوا التزام بلدانهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة ووحدة أراضي الدول وهي المبادئ التي تقوم عليها صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويُنظر إلى اجتماع جدة على أنه خطوة نحو التنفيذ العملي لمبادرات السلام التي اقترحتها أوكرانيا، وأن كل دولة تشارك في المشاورات لديها الفرصة لإظهار الريادة في الجهود العالمية من أجل السلام، وقد حدد معظمهم بالفعل دورهم في تنفيذ النقاط الفردية للصيغة.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية استضافت في جدة يوم أمس الاجتماع الثاني للمستشارين الدبلوماسيين للأمن القومي وممثلي عدد من الدول الرائدة فيما يتعلق بالمبادئ الرئيسية لاستعادة سلام عادل ودائم لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، اقترحت جمهورية التشيك تقديم المساعدة فيما يتعلق بخطة السلام من أجل أوكرانيا، التي تم مناقشتها في قمة جدة.

وقال نائب وزير الخارجية جان ماريان، رئيس الوفد التشيكي المشارك في القمة -حسبما ذكر راديو "براغ الدولي"- إن مساعدة بلاده ستكون بصورة أساسية في مجالات الأمن النووي والملاحقة القضائية لجرائم الحرب مع روسيا، مضيفا أن مشاركة بلاده في المشاورات عكس دعم التشيك القوي وطويل الأمد لأوكرانيا.

كما عقد الوفد التشيكي محادثات مع ممثلي كندا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ورئيس مكتب رئيس أوكرانيا، أندري يرماك، خلال القمة التي حضرها ممثلون عن 40 دولة.