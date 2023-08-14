صيف شبابنا برمجيات الحاسب الآلى بالوادي الجديد

مراكز شباب الوادى الجديد تنفذ دوره فى برمجيات الحاسب الآلى مركز شباب المعصره ، بقطاع شباب الداخله واقام مركز شباب المعصرة بتنفيذ دورة فى برمجيات الحاسب الالى .

وذكر بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد ، أن مثل هذه الدورات التدريبيه تهدف إلى تطوير أبناء القري المحرومه وموكبة التكنولوجيا الحديثة ،وتعليمهم مراحل التطوير فى البرمجيات وهى التحقيق، التحليل، التصميم، البناء، الاختبار، التطبيق، الصيانة والدعم. تتبع كل طرائق تطوير البرمجيات (كنموذج الشلال وطريقة سكرم الأكثر شهرةً) أطوار دورة حياة تطوير الأنظمة ولكن طريقة حدوث ذلك تختلف بشكل كبير حسب الطريقة.

ياتى برعايه معالى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ياتى برعايه اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، ياتى بتوجيهات ومتابعه الاستاذ بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضه

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط

الشباب والرياضه بالوادي الجديد تنفذ مبادره حدودنا نبضنا بمركز شباب بلاط