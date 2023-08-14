إزالة لحالة تعدى داخل الحيز العمرانى بالغربى بهجورة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم الاثنين، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف داخل الحيز العمرانى مخالفا للقانون بزمام قروى الغربى بهجورة.

جاء ذلك بحضور مصطفى محمود رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة ، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة ، عبارة عن حوائط واسوار داخل الحيز العمرانى على مساحة 100 متر تقريبا بالكلح الغريى، وهى تعد تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة وتمت الازالة ، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام حسام مبارك رئيس قرية اولاد نجم بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، بالتعاون مع قسم الكهرباء بالوحدة القروية بعمل صيانة وتركيب لكشافات الانارة الموجودة على الاعمدة .

فقد تم صيانة كشافات الطريق العام بقرية اولاد نجم بهجورة بداية من المدخل الرئيسي وحتى اولاد خلف مرورا بالمشابك وابورواي وأولاد داود وأولاد سعد.