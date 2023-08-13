عاجل.. انهيار منزل 4 طوابق في حدائق القبة دون إصابات

شهدت منطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة خلال اللحظات الماضية حادث انهيار منزل مكون من 4 طوابق من دون إي إصابات أو خسائر بشرية، وأوضحت التحريات الأولية أن العقار كان قد صدر له قرار إزالة منذ عامين سابقين، وكان قد أخلي من السكان.

انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق فى منطقة حدائق القبة

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق فى منطقة حدائق القبة ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وفرضت القوات الأمنية كردون امنى بمحيط الواقعة .

وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية، من جانبهم يقوم رجال مباحث القاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان بحادث انهيار منزل كما تم الاستعانة بالمعدات الثقيلة لفرع الانقاض .

وكشفت التحقيقات بان العقار صادر له قرار ازالة وخالى تمام من السكان وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة .

عاجل.. انهيار منزل 4 طوابق في حدائق القبة من دون إصابات

عاجل.. انهيار منزل 4 طوابق في حدائق القبة من دون إصابات



