السجن المشدد 15 عاما لعاطلين بتهمة إنهاء حياة شاب في حدائق القبة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد 15 عاما، بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهم بمنطقة حدائق القبة.

السجن المشدد 15 عاما لعاطلين بتهمة قتل شاب في حدائق القبة

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بالقاهرة ، إخطارًا من نقطة منشية الصدر باستقبالها بلاغا من المستشفى يفيد بوصول شاب مصاب بطعنات في القلب والبطن وتوفي إثر إصابته داخل المستشفى.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد الجناة أنهما بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية وجود خلافات شخصية بينهما علي مبلغ مالي حيث اعدوا له سلاح أبيض مطواه وقتلوه، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد.

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطل فقأ عين شاب وأحدث بها عاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالسجن المشدد 5 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم "م.ع" ٣٥ سنة، بضرب المجني عليه "أ.م" عمدًا باستخدام سلاح أبيض "سكين" فأحدث به الإصابات التي خلفت عاهة مستديمة يستحيل شفاءها وهي فقدان الإبصار النافع بالعين اليمني.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة أحراز أداة "سكين" مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص.

تبين من التحقيقات أن المتهم والمجني عليه جيران ونشبت بين السيدات مشاجرة بسبب لعب الأطفال.

أضافت التحقيقات أن الرجال تدخلوا في المشاجرة فتعدى المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته المنوه عنها.