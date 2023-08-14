أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

يبحث الكثيرون على أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر، إذ شهد المعدن الأصفر خلال الآونة الأخيرة حالة من التذبذب في الأسعار، وترصد "الوفد" في السطور التالية اخر أسعار الذهب.

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أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,674 شراء 2,709جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,451 شراء 2,483 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,340 شراء 2,370جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,006 شراء 2,031 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,560 شراء 1,580 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,337 شراء 1,354 جنيه.

سعر الذهب

الاونصة بيع 76,559 شراء 76,701 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,232 شراء 17,264 جنيه.

الكيلو بيع 2,461,714 شراء 2,466,286 جنيه.



