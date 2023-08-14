تابع سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، سير العمل في اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بالتعاون والتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وصرح وكيل التعليم أنه تم تجهيز القاعات بكافة الاحتياجات اللازمة لعقد الاختبارات، وسط أجواء من الهدوء، لسير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة. كما أشار إلى أنه في حال وجود أي عقبات أو مشكلات، يتم التعامل معها فورًا.

وأضاف أن اختبارات القبول تضمنت ثلاث مواد رئيسية هي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اختبار الذكاء العالمي. حيث يتم تقييم الطلاب في هذه المواد لاختيار الأكثر تفوقًا للالتحاق بمدارس المتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتعزيز قدرات الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكينهم من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

ومن جانبه، أعرب الطلاب المشاركين عن سعادتهم واستعدادهم لهذه الاختبارات، حيث يرون فيها فرصة لتحقيق طموحاتهم واكتشاف مواهبهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

هذه الخطوة تؤكد على التزام الوزارة والمحافظة بتقديم أفضل فرص التعليم وتطوير المناهج الدراسية لخلق جيل مبدع ومتفوق في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وتشير إلى أن الاهتمام بتعزيز التعليم والتعليم الفنى يعد من أولويات الحكومة لتأهيل الشباب لسوق العمل المتغيرة.

وكيل التعليم بالوادى الجديد يتابع سير اختبارات طلاب الإعدادية المتقدمين لمدارس المتفوقين

وكيل التعليم بالوادى الجديد يتابع سير اختبارات طلاب الإعدادية المتقدمين لمدارس المتفوقين