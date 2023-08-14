فض اعتصام رابعة وإطلاق النيل سات201 .. أحداث وقعت في 14 أغسطس

حدث فى مثل هذا اليوم 14 أغسطس فى العالم ومصر

شهد 14 أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مر التاريخ، أبرزها على الصعيد المصرى فض اعتصام رابعة، وإطلاق القمر الصناعى النيل سات 201، كما تحل اليوم ذكرى ميلاد السياسي مصطفى كامل، وعلى الصعيد العالمى أصدرت اليابان أول براءة اختراع للطلاء المقاوم للصدأ.

خلال السطور التالية نعرض أبرز الأحداث التى وقعت فى مثل هذا اليوم 14 أغسطس

فض اعتصام رابعة 2013

تحركت قوات الشرطة صباح يوم 14 أغسطس 2013، إلى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، تدخل سيارات الشرطة اعتصام رابعة، مع مناشدة رجال الشرطة المعتصمين مغادرة الاعتصام قبل بدء الفض بـ5 دقائق، مع طمأنتهم بأنه لن يتم القبض على أي منهم، وفجأة يتم إطلاق نيران من داخل الاعتصام تجاه قوات الشرطة، كما تعرضوا لطلقات قناصة استُشهد بها أكثر من ضابط الشرطة، وبدأ ضباط الشرطة إطلاق النار على استحياء ناحية المسلحين الذين يطلقون عليهم النار.

أعطت قيادات الجماعة داخل الاعتصام تعليمات لحلفائها المسلحين في المحافظات بالتحرك، وبالفعل تم الهجوم على الكنائس وأقسام الشرطة في أكثر من محافظة.

إطلاق النيل سات

تمر اليوم 14 أغسطس 2010 ذكرى إطلاق الشركة المصرية للأقمار الصناعية المعروفة باسم نايل سات (القمر الصناعى نايل سات 201) وهو أحد أقمار الجيل الثانى، واستمرت عملية الإقلاع نحو 27 دقيقة.

يعد "نايل سات 201" قمر صناعي مصري، وأحد أقمار الجيل الثاني لأقمار النايل سات، وتم إطلاقه على الصاروخ أريان 5 من جويانا الفرنسية، وتم بدء البث التجريبي له في سبتمبر 2010.

ويكاد يكون هذا القمر هو القمر الإقليمي الوحيد الذي شرفت مصر بإطلاقه، لأنه كان أكثر نجاحًا من القمر العربي "عرب سات" الذي تملكه الدول العربية، وقد حقق نقلة إعلامية وفنية نوعية للقنوات المصرية.

يعد "نايل سات 201" هو القمر الصناعى الرابع التى أطلقته الشركة المصرية للأقمار الصناعية حيث أطلقت قبله أقمار (101، 102، 103) من أقمار الجيل الأول، لكن 201 هو أول أقمار الجيل الثانى، ويحتوى على أكثر من 700 قناة من القنوات العربية المجانية والمشفرة أكثر، والآن هناك نحو 512 قناة تلفزيونية؛ منهم 168 مشفرة، و100 قناة إذاعية.

فى عام 1874 ميلاد السياسي المصري مصطفى كامل

وفى مثل هذا اليوم من عام 1885 أصدرت اليابان أول براءة اختراع للطلاء المقاوم للصدأ،

وشهد هذا اليوم مولد الأديب الإنجليزي جون جلزورثي.

فى عام 1893 أصبحت فرنسا أول دولة تصدر لوحات أرقام السيارات.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1885، أصدرت اليابان أول براءة اختراع للطلاء المقاوم للصدأ،

وشهد هذا اليوم مولد الأديب الإنجليزي جون جلزورثي في 1867، والذي حاز على جائزة نوبل في 1932

وكذلك وفاة الكاتب والمخرج المسرحي الألماني برتولت بريشت في 1956

ووفاة إينزو فيراري المستثمر الإيطالي ومالك شركة سيارات فيراري في 1988.

1844 - وقوع معركة إسلي بين فرنسا والمغرب.

فى 1941 بعد لقاء سري بالسواحل الكندية، رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل ورئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت يعلنان عن إصدار ميثاق الأطلسي وإنشاء رؤية لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.