كارثة ناجازاكي وحل حزب الحرية والعدالة.. أحداث وقعت في 9 أغسطس

حدث فى مثل هذا اليوم 9 اغسطس فى العالم ومصر

شهد العالم ومصر فى مثل هذا اليوم 9 اغسطس، كارثة ناجازاكى، حيث اسقطت الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة النووية "الرجل البدين" على اليابان بمدينة "ناجازاكى" وذلك بعد مرور 3 ايام فقط من إسقاط القنبلة النووية على هيروشيما، مما أسفر عنه مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بحل حزب الحرية والعدالة عام 2014.

كما تحل اليوم أيضا ذكرى وفاة القيادي الوفدى محمد فؤاد سراج الدين مؤسس حزب الوفد الجديد والذى شغل منصب وزير الاتصالات ثم وزيرللداخلية، ووفاة الشاعر محمود درويش والفنانة ثريا حلمى.

وخلال السطور التالية ترصد "بوابة الوفد" أبرز الأحداث التى وقعت فى مثل هذا اليوم 9 أغسطس فى العالم ومصر

حل حزب الحرية والعدالة

شهدت مصرعام 2014 ، قرار حل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، التى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، مع مصادرة جميع ممتلكاته السائلة والمنقولة.

ناجازاكى

فى عام 1945 اسقطت الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة النووية "الرجل البدين" على اليابان بمدينة "ناجازاكى" التى أودت بحياة من 60 إلى 80 ألف نسمة، والتى تعد ثالث تفجير نووي من صنع الإنسان، وحازت على ثالث أعلى معدل وفيات خلال الحرب العالمية الثانية، بعد الغارة الجوية هيروشيما، والغارة الجوية طوكيو.

1942 اعتقلت قوات الاستعمار البريطانية فى الهند" مهاتما غاندى" بعد إطلاقه المقاومة السلمية للاحتلال، وذلك بعد أن طالب فى خطابه بجملته الشهيرة" اتركوا الهند وانتم أسياد"، وظل خلف القضبان حتى أفرج عنه عام 1944.

فى 1969 كان الطيران الأخير لرائد الطيران الألماني أوتو ليلينتال، والذي نجم عنه سقوطه ثم وفاته في اليوم التالي، وكان ليلينتال واحدا من رواد الطيران الذي أصبح يعرف باسم ملك الطائرة الشراعية الألماني، وأول شخص استطاع القيام برحلات متكررة ناجحة بطائرة شراعية.

وفى عام 1928 حدث تمهيدًا لـ"الإنقلاب اللغوي" عندما طالع مصطفى كمال أتاتورك المشاركين فى احتفال"كلخانة" من حزب الشعب الجمهوري، على الحروف اللاتينية المزمع استخدامها فى كتابة اللغة التركية.

فى عام 1929 إندلاع ثورة البراق فى مدينة القدس إبان الانتداب البريطانى على فلسطين، وهى اشكباكات عنيفة اندلعت فى مدينة القدس، وذلك بعد مطالبة اليهود بوضع المقاعد قبال الحائط وهو أمر اعتبره المسلمون تجاوزا.

عام 1956 استقلال سنغافورة عن ماليزيا.

عام 1990 مجلس الأمن الدولى يتبني بالاجماع" القرار662" الذى يعتبر ضم الكويت إلى العراق أيا كان الشكل والذريعة ليس له أساس قانونى وهو ملغى وكأن لم يكن، ويطلب من جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المختصة عدم الاعتراف بهذا الضم والامتناع عن أى إجراء وأى اتصال يمكن أن يفسر بأنه اعتراف غير مباشر بالضم.

عام 2005 هبط مكوك الفضاء ديسكفرى بسلام فى "قاعدة إدواردز لسلاح الجو"فى كاليفورنيا أول رحلة مكوكية منذ انفجار المكوك كولومبيا فباير 2003.

عام 2014 مقتل 15 جنديًا يمنيًا في مجزرة الحوطة بعد اختطافهم من قبل عناصر من تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت.

2015 رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن عن حزمة قرارات أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس مجلس الوزراء (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس) في استجابة للاحتجاجات الشعبية الأخيرة

أبرز مواليد مثل هذا اليوم

1932 حورية حسن، المغنية والممثلة المصرية، حيث شاركت في اوبريت الليلة الكبيرة لمسرح العرائس، اشتهرت بغناء الأوبريتات حتى وصفت بـمطربة الأوبريت الأولى، ومن أهم الأوبريتات التي غنتها: معروف الإسكافي وهو أول أوبريت تغنيه في الإذاعة، قدمت للسينما ستة أفلام كان أولها الصبر جميل ثم فيلم أحبك ياحسن، وقد غنت فيه أغنيتين من أنجح أغانيها وهما “يابو الطاقية الشبيكة” و”من حبي فيك يا جاري” كانت في فيلم عنتر ولبلب، غنت أكثر من 400 أغنية، وتوفيت في 8 يونيو 1994 عن عمر يناهز 61 سنة.

أبرز الوفيات

1994 – ثريا حلمي، ممثلة مصرية، برعت في المونولوج والرقص والتمثيل، بدأت مشوارها السينمائي في عام 1940( في فيلم – حياة الظلام ) حيث توالت أفلامها ومن بينها فيلم أخيرا تزوجت، لو كنت غني، وتوفيت عن عمر 70 عاماً.

2000 – محمد فؤاد سراج الدين، مؤسس حزب الوفد الجديد، وقد كان وزيرا للمواصلات في يوليو سنة 1949 في وزارة حسين سرى الائتلافية التي مهدت لانتخابات عام 1950، وكذلك وزيرًا للداخلية في 12 يناير سنة 1950 وفي نوفمبر من نفس السنة أضيفت عليه وزارة المالية، وقد كان رئيسا لحزب الوفد من 1978 حتى وفاته 9 أغسطس 2000.

2008 – محمود درويش، الشاعر الفلسطيني الشهير، والذي يعد أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب والعالميين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن، ويعتبر درويش أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية، وله العديد من القصائد البارزة في دعم القضية الفلسطينية وفي الغزل وتوفي عن عمر يناهز 67 سنة.