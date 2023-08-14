التكافل الاجتماعي ودوره في بناء المجتمع ندوة بـ"ثقافة سوهاج"

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني العديد من الأنشطة الفنية والثقافية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل. وكان من ضمن هذه الأنشطة محاضرة ثقافية نظمها فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبوالدهب.

تناولت هذه المحاضرة المهمة موضوع التكافل الاجتماعي ودوره في بناء المجتمع. تحدث فيها حسين عقيلى، وهو متخصص في شؤون التنمية الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الأفراد.

تطرق عقيلى إلى أهمية التكافل الاجتماعي كوسيلة لتحقيق السلام والاستقرار في المجتمع. تحدث عن أن المجتمعات التي تتسم بالتكافل والتعاون بين أفرادها هي المجتمعات المزدهرة والمستقرة. أشار إلى أن التكافل الاجتماعي يتضمن تبادل الخدمات والموارد والدعم المتبادل بين الأفراد والجماعات.

وأوضح عقيلى أن هذه المحاضرة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية التكافل الاجتماعي وتشجيع الأفراد على العمل معًا من أجل تحقيق السلم الاجتماعي. كما دعا المشاركين في المحاضرة إلى التفكير في كيفية تعزيز التكافل الاجتماعي في حياتهم اليومية والمساهمة في بناء مجتمعٍ أكثر تلاحمًا وتآخيًا.

وقد استفاد الحضور من المحاضرة بشكل كبير، حيث أثرت فيهم وزادت من معرفتهم بأهمية التكافل الاجتماعي والتأثير الإيجابي له على حياتهم الشخصية والاجتماعية.

تأتي مثل هذه المحاضرات ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الحوار الثقافي ونشر الوعي الثقافي والفني في مختلف المجتمعات. وتساهم في نشر القيم الإنسانية السامية وتعزيز التعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع.

ثقافة سوهاج يقيم ندوة توعوية بعنوان التكافل الاجتماعي ودوره في بناء المجتمع

ثقافة سوهاج يقيم ندوة توعوية بعنوان التكافل الاجتماعي ودوره في بناء المجتمع