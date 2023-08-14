في إطار الخطة الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي تنفذها باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، نفذ قصر ثقافة الخارجة في الوادي الجديد ورشة فنية لتدوير خامات البيئة بتنفيذ امال جمال.

وفي نفس السياق، يواصل مشروع "ابدأ حلمك"، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، تدريباته المكثفة لأبناء محافظة الوادي الجديد على فنون المسرح وذلك بهدف اكتشاف وتطوير الممثل الشامل. وستستمر هذه التدريبات حتى يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس.

جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تحظى برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي للمشروع، بالإضافة إلى مخرج المشروع أحمد طه، والذي ينفذه باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد. وحضر التدريبات المدير الإقليمي للمشروع، المخرج خالد أبو ضيف.

على صعيد آخر، واصل الفنان مناضل عنتر تدريباته على مسرح قصر ثقافة موط، حيث تم التركيز خلال التدريبات على تطوير مهارات الحركة وقدرة الرقص لدى المشاركين في المشروع، بالإضافة إلى تنمية مهارات العمل في مجموعات مختلفة والعمل الثنائي. وحضر التدريبات المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة.

وفي سياق آخر، واصل الفنان والمايسترو حسام حسني تدريباته الموسيقية على مسرح سينما هيبس، حيث قام بتدريب الأغنية المصرية الشهيرة "مصر عادت شمسك الذهب"، بالإضافة إلى مراجعة لبعض الأغاني السابقة التي تشمل "دولا مين ودولا مين"، "لو بطلنا نحلم نموت"، "عدى عليا وسلم"، "خفيف الروح"، "الأرض العطشانة"، "مكتوبلى أغنيلك"، "سلم سلم"، "أهيم شوقا"، "يا بلدي"، "يا عروسة النيل"، و"سيدي يا سيدي". حضر التدريبات المخرج حسن رفقى والمخرج محمد سعد، المشرفين الإقليميين للمشروع بالخارجة.

مشروعي ابدأ حلمك و ثقافتنا في اجازتنا يجتمعان معا في ثقافة الوادي الجديد

مشروعي ابدأ حلمك و ثقافتنا في اجازتنا يجتمعان معا في ثقافة الوادي الجديد

مشروعي ابدأ حلمك و ثقافتنا في اجازتنا يجتمعان معا في ثقافة الوادي الجديد

مشروعي ابدأ حلمك و ثقافتنا في اجازتنا يجتمعان معا في ثقافة الوادي الجديد

مشروعي ابدأ حلمك و ثقافتنا في اجازتنا يجتمعان معا في ثقافة الوادي الجديد

مشروعي ابدأ حلمك و ثقافتنا في اجازتنا يجتمعان معا في ثقافة الوادي الجديد

مشروعي ابدأ حلمك و ثقافتنا في اجازتنا يجتمعان معا في ثقافة الوادي الجديد

مشروعي ابدأ حلمك و ثقافتنا في اجازتنا يجتمعان معا في ثقافة الوادي الجديد