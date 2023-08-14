كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم أغاني وطنية في بروفاته الأسبوعية

تنفذ الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، فاعليات ثقافية وفنية عدة، بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

أقيمت ورشة تدريبية في قصر ثقافة ساحل سليم، برئاسة محمود أحمد عبد العال، لمجموعة من أغاني الأطفال الوطنية، لكورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم. تولى تدريب المجموعة المايسترو ياسر محمود.

تهدف هذه الورشة إلى تدريب الأطفال على أغاني وطنية مهمة مثل "مصر يا أم الدنيا"، و"يا حبيبتي يا مصر"، و"مصر تتحدث عن نفسها"، من خلال بروفات أسبوعية تقام في قصر ثقافة ساحل سليم.

وبالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط، وبرئاسة ضياء مكاوي، تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال وتنمية مواهبهم الفنية. كما تعتبر هذه الورشة فرصة للأطفال للاستمتاع بالغناء والتعبير عن حبهم لمصر.

يأتي إقامة هذه النشاطات في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز التراث الثقافي والفني في المناطق المختلفة بمصر. يُعتبر هذا النشاط استمرارًا للبرامج والأنشطة التي تنظمها الهيئة لتشجيع المواهب الشابة وزرع حب الثقافة والفن في نفوس الأطفال.

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية

كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم يقدم الأغاني الوطنية في بروفاته الاسبوعية