تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالعمل على تجهيز وإعداد مسطح أخضر جديد كمتنفس لأهالي الداخلة في المنطقة الفاصلة بين مدينة موط وقرية الشيخ والى. ويتضمن هذا المشروع تجهيز المسطح الأخضر بالإضاءة اللازمة والخدمات الضرورية.

تتم إعداد هذا المشروع بالإمكانيات الذاتية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة وقسم تحسين البيئة والترميمات، بإشراف رؤساء الأحياء في مدينة موط وبإشراف رئيس الوحدة المحلية هيثم حسين. يقوم المشرف العام على الأحياء، صابر مبارز، بالاشراف العام على هذا المشروع.

ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء مسطح أخضر يوفر مكانًا جميلًا للأهالي للاستجمام والاسترخاء، ويوفر فرصة للنزهات العائلية وممارسة الأنشطة الرياضية. كما يساهم في تحسين البيئة وإضفاء جمالية على المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تجهيز المسطح الأخضر بالإضاءة اللازمة وتوفير الخدمات الضرورية، مثل مرافق الحمامات والمقاعد وأماكن لوقوف السيارات، لتلبية احتياجات الأهالي المختلفة.

تعكس هذه المبادرة التزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بتطوير المدينة وتحسين جودة حياة سكانها. ومن المتوقع أن يستفيد الأهالي من هذا المسطح الأخضر بشكل كبير، حيث سيوفر لهم مكانًا مريحًا للاستجمام والترويح عن النفس.

مع الانتهاء من تجهيز وإعداد المسطح الأخضر، ستصبح المنطقة الفاصلة بين مدينة موط وقرية الشيخ والى وجهة محببة للأهالي وزوار المنطقة، حيث سيتمتعون بمساحة خضراء جميلة ومريحة في قلب المدينة.

من المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثر ايجابي على حياة الأهالي في الداخلة، وسيساهم في تعزيز الحياة المجتمعية والنشاط البدني للسكان. وتأمل الوحدة المحلية أن يتم استخدام هذا المسطح الأخضر بشكل جيد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

محلية الداخلة .. تجهيز وإعداد مسطح أخضر جديد كمتنفس للأهالي

محلية الداخلة .. تجهيز وإعداد مسطح أخضر جديد كمتنفس للأهالي

محلية الداخلة .. تجهيز وإعداد مسطح أخضر جديد كمتنفس للأهالي

محلية الداخلة .. تجهيز وإعداد مسطح أخضر جديد كمتنفس للأهالي

محلية الداخلة .. تجهيز وإعداد مسطح أخضر جديد كمتنفس للأهالي

محلية الداخلة .. تجهيز وإعداد مسطح أخضر جديد كمتنفس للأهالي