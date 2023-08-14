مركز الداخلة يواصل حملة النظافة بمدينة موط

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمدينة موط ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة. تهدف هذه الحملات إلى رفع مستوى الخدمات العامة في مختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

شملت أعمال هذه الحملة إزالة الأتربة والقمامة والمخلفات والتراكمات والاشغالات والنباتات العشوائية والعشش من على أسطح العمارات. تم أيضًا قص وتقليم الأشجار ورفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها باستخدام معدات الوحدة المحلية، تحت إشراف صابر مبارز نائب ثاني رئيس المركز، والأستاذ هيثم حسين المشرف العام على الأحياء، وايهاب كامل رئيس حى جنوب موط، وأسامة ميلاد رئيس حى غرب موط، وأيمن محمد حسين رئيس حى الزهور والجناين والمشرف على قسم النظافة، ومحمد فنده رئيس حى شمال شرق موط، بالاشتراك مع العاملين في قسم النظافة بالمركز.

تأتي هذه الحملات في إطار التزام السلطات المحلية بتعزيز جودة الخدمات العامة وتحقيق تنمية مستدامة في المدينة. فالحفاظ على نظافة البيئة يعد أحد الأولويات للسلطات المحلية، حيث يساهم ذلك في تعزيز جودة حياة سكان المدينة وتحسين صحتهم ورفاهيتهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز الانضباط المدني والإشعاع الإيجابي في المجتمع. وتعكس هذه الجهود التزام السلطات بالمحافظة على النظام والترتيب وتحقيق الاستدامة البيئية في مدينة موط.

نظرًا للأثر الإيجابي الذي تحققه هذه الحملات على حياة سكان المدينة، يعتبر تواصلها واستمرارها ضرورة حتى يتم تحقيق أهدافها المنشودة. ومن المتوقع أن يستمر التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز جودة الخدمات العامة وتحقيق بيئة نظيفة وصحية لسكان مدينة موط.

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة بمركز الداخلة