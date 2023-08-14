إزاحة الرمال وإزالة النباتات الغريبة في طريق الخارجة أسيوط

نفذ قام قسم تحسين البيئة بأسيوط بتنفيذ تعليمات من جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، وذلك من خلال إزاحة الرمال وإعادة حفر الجور وإزالة النباتات الغريبة التي تحيط بالأشجار في طريق الخارجة - أسيوط مدخل المدينة الشمالي.



تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة المدينة لتحسين بيئتها وتوفير مظهر جمالي للمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية للمارة والسائقين على هذا الطريق المزدحم.



تم تنفيذ العملية باستخدام المعدات المتخصصة وبالتعاون مع فرق العمل المدربة على أعلى مستوى. حيث تم تجهيز جور جديدة بعناية لضمان صرف مياه الأمطار بسلاسة ولتقليل فرصة حدوث تجمعات للأتربة والمياه في المنطقة.



هذا الإجراء سيساهم في الحفاظ على الشكل الجمالي والنظافة العامة لطريق الخارجة - أسيوط مدخل المدينة الشمالي، كما سيوفر بيئة أكثر أمانًا لقاطني المنطقة والزائرين على حد سواء.



بالنظر إلى أهمية هذا المشروع، من المتوقع أن يستمر قسم تحسين البيئة في تنفيذ عمليات التطوير والصيانة في مختلف مناطق مدينة الخارجة. وذلك بهدف توفير بيئة صحية وجمالية للمجتمع وتحسين مستوى الحياة في المدينة.



من جانبه، أعرب جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة عن شكره لجهود قسم تحسين البيئة وجميع العاملين في هذا المشروع. كما أكد أهمية الحفاظ على بيئة نظيفة وجميلة للمدينة، وتعزيز العملية التنموية والسياحية في المنطقة.



إزاحة الرمال وإعادة حفر الجور وإزالة النباتات الغريبة في طريق الخارجة أسيوط