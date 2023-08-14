هل يجوز قراءة الرقية الشرعية على الدواء، لأخذ الفائدة من الرقية والدواء معا؟

المحافظة على الاذكار والصلاة فى وقتها من اسباب الحماية من الشيطان والقرين وقال اهل العلم فلا نعلم دليلا يمنع من ذلك، ولذلك يشرع أن تقرأ القرآن والأذكار على الماء، والطعام، وتنوي به الرقية، وقد فعل نحوه بعض أهل العلم.

قال ابن القيم -رحمه الله- في المدارج: كنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراً، فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء.

وإذا جازت القراءة على الماء وشربه، فإنه يجوز في غيره من المشروبات والمطعومات، والأدوية المباحة؛ لأن العبرة بالكلام المقروء.

وبالنسبة لاشتمال الدواء على نسبة من الكحول.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية، التي لا بديل عنها. بشرط أن يصفها طبيب عدل. كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح، وقاتلًا للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية.

وإذا جاز استعمالها على وفق ما ورد في قرار المجمع، لم تحرم قراءة الرقية عليها قبل استعمالها. وإن كان غيرها مما هو طاهر وليس مستقذرا، أولى وأورع.

ورى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما.

وعن أبي هريرة  عن النبي ﷺ قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ. رواه أبو داود.

وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.

وعن عمران بن حصين  مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له؛ ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أتى إلى آخره.

والقرآن هو شفاء للقلوب والابدان والروح وكل شىء.