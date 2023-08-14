تعرف على حكم لبس خواتيم مكتوب عليها رموز السحرة لجلب الرزق والحماية وجلب الحبيب

التمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلي الله عليه وسلم من صفات المتقين والتوحيد من اسباب النجاة فى الدنيا والاخرة وإن من أساليب السحرة والمشعوذين استعمال الرموز والأرقام في أعمالهم السحرية.

وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله لبس الخواتيم المشتملة على أعمال السحرة من أرقام ورموز لا يجوز، وهي من قبيل التمائم المنهي عنها وهي شرك وكفر بالله واستعانة بغير الله.

جاء في الحديث: عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة، فلا أَتَمَّ الله له، ومن تعلق ودعة، فلا وَدَع الله له. أخرجه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وصححه الحاكم في المستدرك.

وهناك كثير من رجال الاعمال ولاعبين الكرة ومن اصحاب الاموال يذهبون الى الدجالين والمشعوذين والنصابين والكذابين ولهم قنوات وصفحات على الفيس بك ويقول الشيخ الروحاني وهو ساحر مجرم كذاب وإن من أساليب السحرة والمشعوذين استعمال الرموز والأرقام في أعمالهم السحرية عمل خواتم لبعض الناس رجال الاعمال ويقول له هذه الخواتم تحميك وتنصرك وترفع عنك البلاء وكل ذلك شرك وكفر بالله والرسول يقول اذا سألت فسأل الله واستعنت فاستعن بالله..

ورى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما.

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ. رواه أبو داود.

وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.

وعن عمران بن حصين  مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له؛ ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أتى إلى آخره.

قال ابن القيم -رحمه الله- في المدارج: كنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراً، فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. انتهى.

وإذا جازت القراءة على الماء وشربه، فإنه يجوز في غيره من المشروبات والمطعومات، والأدوية المباحة؛ لأن العبرة بالكلام المقروء.

وبالنسبة لاشتمال الدواء على نسبة من الكحول.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية، التي لا بديل عنها. بشرط أن يصفها طبيب عدل. كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح، وقاتلًا للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية. انتهى.

وإذا جاز استعمالها على وفق ما ورد في قرار المجمع، لم تحرم قراءة الرقية عليها قبل استعمالها. وإن كان غيرها مما هو طاهر وليس مستقذرا، أولى وأورع.