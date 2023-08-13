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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

محمد شريف مهاجم الأهلي
محمد شريف مهاجم الأهلي

حسم  محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من تجديد عقده مع النادي حتى هذه اللحظة.

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تقارير: محمد شريف يوقع عقود انتقاله لنادي الخليج

ويرغب محمد شريف في خوض تجربة احترافية بعد حصوله على عرض من احد أندية الدوري السعودي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر رفض في وقت سابق رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي الذي قدم عرض رسمي قيمته 2 مليون دولار".

وأضاف أمير هشام: "شريف يرغب في الرحيل قبل موسم من نهاية عقده ويرغب في الرحيل، وبالتالي سيتم العودة إلى كولر، وحال رفض المدير الفني سوف يستمر اللاعب مع الفريق حتى نهاية عقده، وحال موافقته سوف يتم العمل على فتح المفاوضات مع النادي السعودي".