حركة تنقلات موسعة بمركز يوسف الصديق في الفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم القرار رقم 357 لسنة 2023 والذي يشمل حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية القروية ونواب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرار رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

وشملت الحركة ندب المهندس أحمد حميدة محمد نائبا لرئيس مركز ومدينة يوسف الصديق لشئون المدينة والمهندس هاني رجب فؤاد نائبا لرئيس مركز ومدينة يوسف الصديق لشئون القرى، والمحاسب أحمد محمد عبدالرحمن سكرتيرا عاما لمركز ومدينة يوسف الصديق.

وضمت حركة رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز يوسف الصديق ندب المهندس محمد شعبان عبدالقادر رئيس الوحدة المحلية لقرية الشواشنة، والمهندس محمد حلمي أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية النزلة، والمحاسب محمود عبد السيد مهدي رئيس الوحدة المحلية لقرية الحامولي، والمهندس على شريف محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر الجبالي، والمهندس حسن عبدالحميد صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية المشرك قبلي، والمهندس عامر عبدالله السيد رئيس الوحدة المحلية لقرية قارون، والمحاسب أحمد محمد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرية كحك، والمهندسة زينب علي محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الريان.

محافظ الفيوم: استبعاد المقصرين ونقلهم إلى وظائف إدارية

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالقرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها لشغل المناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين ونقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين، مشيراً إلى أهمية تصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفانى في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية في المناصب القيادية بمحافظة الفيوم بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المراكز والقرى لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الفيوم وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، مع عودة الذين تم الندب على وظائفهم الواردة بالقرار إلى جهات عملهم الأصلية.