أسعار ومواصفات X70 بلس موديل 2024 أحدث سيارات جيتور في مصر

أطلقت مجموعة القصراوي، الوكيل الجديد لسيارات جيتور في مصر، لأول مرة في السوق المحلية أحدث سيارات العلامة الصينية من طراز X70 بلس موديل 2024.

تقدم مجموعة القصراوي السيارة جيتور X70 بلس موديل 2024، بمحرك "سعة 105 لتر، مزود بشاحن تيربو تقدر قوته بحوالي 156 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض DCT ذي 6 سرعات، بحيث تصل السرعة القصوى إلى 180 كم/س.

أبعاد السيارة جيتور X70 بلس موديل 2024



ومن حيث الأبعاد تقدم مجموعة القصراوي السيارة جيتور X70 بلس موديل 2024 بطول 4,749 مم، وعرض 1,900 مم، وارتفاع 1,720 مم، وطول قاعدة العجلات 2,720 مم، وسعة خزان وقود 57 لتر.

عوامل الأمان والسلامة في جيتور X70 بلس



وتقدم مجموعة القصراوي السيارة جيتور X70 بلس موديل 2024 الجديدة، بباقة متميزة من وسائل الأمان والسلامة نستعرض في السطور التالية أبرزها:

• وسائد هواء أمامية وجانبية

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• نظام تحكم إلكتروني في الثبات ESC

• نظام السيطرة على ثبات السيارة

• التثبيت التلقائي للسيارة بعد الضغط على الفرامل وإيقاف السيارة

• نظام مساعدة الفرامل

• نظام فرملة الطوارئ

• مثبت سرعة

• نظام مراقبة النقطة العمياء

• حساسات ركن خلفية

• كاميرا خلفية

• كاميرا بانوراما للركن

• نظام تحكم عند نزول منحدر

• نظام مانع الانزلاق

• نظام تحذير مغادرة المسار

• نظام مراقبة ضغط الإطارات

تقدم مجموعة القصراوي السيارة جيتور X70 بلس موديل 2024 الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات، أبرزها مصابيح LED، إضاءة نهارية، إضاءة أمامية اوتوماتيك، مصباح خلفي LED، خاصية تسخين وضبط كهربائي لمرايا الأبواب + طي أوتوماتيك، زجاج خلفي معتم، التحكم الكهربائي بالشنطة، باب خلفي كهربائي، إطارات مقاس 20 بوصة، عجلة قيادة قابلة للتعديل مكسوة بالجلد ومزودة بمفتاح متعدد الأغراض، تشغيل السيارة بدون مفتاح، فتحة سقف بانوراما، شاشة عدادات، شاشة مقاس 10.25 بوصة في وحدة التحكم المركزية، توصيل الهاتف بالشاشة، نظام صوت 6 سماعات، بلوتوث، فتحات USB، فرش مقاعد جلد، ضبط مقعد السائق (كهربائيًا) في 6 اتجاهات، تعديل الزاوية الخلفية للصف الثاني (4/6)، طي الصف الخلفي للمقاعد، تبريد وتسخين صندوق مسند الذراع، مرآة داخلية بخاصية تعتيم تلقائي.

أسعار جيتور X70 بلس موديل 2024

وفقاً للمعلن فإن مجموعة القصراوي السيارة جيتور X70 بلس موديل 2024 الجديدة، تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات" Luxury" بسعر يبلغ 989 ألف جنيه.