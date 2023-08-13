جماهير توتنهام ترفع رايات الغضب مبكرا

واصل نادي توتنهام هوتسبير تقديم عروضه السيئة التي تغضب جماهيره منذ نهاية الموسم الماضي، ليستكملها في بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

حيث ابتدى توتنهام الموسم الجديد بنزيف جديد للنقاط بتعادل إيجابي 2/2 أمام برينتفورد في الجولة الأولى، بينما كان الفريق اللندني أنهى الموسم الماضي بـ 3 هزائم متتالية أمام كل من برينتفورد أيضا وأستون فيلا وليدز يونايتد

نزيف النقاط في بداية الموسم

استضاف ملعب “جريفين بارك”، لقاء اليوم الأحد بين توتنهام وبرينتفورد ضمن حسابات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق توتنهام أولاً عن طريق مدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة11، بينما تعادل المهاجم الكاميروني بريان مبيومو من ضربة جزاء في الدقيقة 26، كما سجل يوان ويسا هدف التقدم لصالح برينتفورد في الدقيقة 36، وأحرز الظهير البرازيلي إيمرسون هدف التعادل في الدقيقة 45.

ومن المقرر أن يستضيف فريق توتنهام هوتسبير على ملعبه في الجولة المقبلة منافسه مانشستر يونايتد، بينما يخرج برينتفورد لمواجهة فولهام في الجولة الثانية.

صدام مبكر

شهدت مباراة برينتفورد وتوتنهام، اليوم الأحد، صدام بين مدرب السبيرز الجديد انجي بوستيكوجلو، والأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع الفريق.

حيث شهدت الدقيقة 8 تعرض روميرو لإصابة قوية على مستوى الرأس، بعد كرة مشتركة مع بريان مبيومو، جناح برينتفورد.

وقرر مدرب توتنهام استبدال روميرو، للحفاظ على سلامته، بينما نجح المدافع فى تسجيل هدف قبل خروجه مباشرة وأصر بوستيكوجلو على سحب روميرو في الدقيقة 14، والدفع بدافينسون سانشيز، وخلال خروجه من الملعب، أبدى روميرو اعتراضه على التغيير والغضب من قرار المدرب.

رحيل كين

اعترف آنجي بوستيكوجلو المدير الفني توتنهام، عن عدم رضاه على قرار إدارة النادي ببيع هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، حيث انضم هاري كين إلى بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الماضية.

وسجل كين 30 هدفا من إجمالي 70 هدفا سجلها الفريق في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الأسترالي “لا أعتقد أنه يوجد شبيه لهاري كين، لكن فيما يتعلق بمحاولة شراء مهاجم، مجددا نحن نخطط لذلك، بصراحة منذ فترة”.

سون قائد جديد في توتنهام

وأشاد المدير الفني لفريق توتنهام، بتعيين الكوري الجنوبي هيونج مين سون، قائدا جديدا للفريق، بعد رحيل هاري كين إلى بايرن ميونخ.

وقال مدرب توتنهام “يتمتع سون بصفات قيادية رائعة، داخل وخارج الملعب، وهو الخيار المثالي ليصبح قائدنا الجديد، الجميع يعرف أنه لاعب عالمي المستوى، ويحظى باحترام كبير من الجميع في غرفة الملابس”.

وأضاف “إنه يتجاوز المجموعات داخل الفرقة، هذا ليس فقط لأنه يتمتع بشعبية،إنه بسبب ما حققه في المباراة، هنا وكقائد لكوريا الجنوبية”.