غلق مراكز للدروس الخصوصية بمدينة الإسماعيلية

قام محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، برئاسة لجنة تفتيش مفاجئ ضمَّت كل من رئيس حي ثالث ومديرة الإدارة الهندسية، ومسئول المحال التجارية وعضو من مكتب متابعة المحافظ وأعضاء الرصد الميداني للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز خاص بالدروس الخصوصية (سنتر) الكائن بمبنى فرعي بنقابة الزراعيين دائرة حي ثالث.

وتم غلق وتشميع مركز خاص بالدروس الخصوصية أمام مدرسة التكنولوجيا بحي ثالث.

وفي نفس السياق، تم غلق وتشميع مركز خاص بالدروس الخصوصية بأرض الجمعيات بحى ثالث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات؛ لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية الغير مرخصة، مع المرور الدوري والتصدي بكل حزم لكافة مخالفات الإجراءات الاحترازية وإجراءات السلامة العامة للطلاب.