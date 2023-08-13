ضبط 25000 علبة سجائر بقصد الاحتكار ومواد غذائية مجهولة المصدر بقنا

شنت مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة لها بجميع مراكز محافظة قنا، اليوم الأحد، برئاسة المحاسب احمد السيد وكيل وزارة التموين وفريق التفتيش بالمديرية والإدارات، حملة مكبرة استهدفت الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين، وإحكام الرقابة والسيطرة علي تجارة السجائر بالمحافظة .

وتم ضبط كمية قدرت بحوالي 25000 علبة سجائر بمركز ومدينة نجع حمادي، وجرى تحرير المحاضر التى حملت ارقام 17504 و14503و17505و17506 جنح نجع حمادي، وكانت المضبوطات عبارة عن 24000 علبة سجائر تم تجميعها بمعرفة أحد التجار ومزاولة النشاط وإدارة منشاه بدون ترخيص، وعدد 990 علبة سجائر مجهولة المصدر.

كما تم ضبط مواد غذائيه منتهية الصلاحية، عباره عن عدد 270 كجم جبنه و336 عبوة صلصه، وعدد 60 عبوة قشطه جميعهم منتهي الصلاحيه بنطاق مركز نجع حمادى.

وفي دائرة مركز أبوتشت، قد تم ضبط عدد 200 علبة سجائر تباع بازيد من السعر، و46 علب سجائر مجهولة المصدر، وجرى تحرير المحاضر حملت ارقام12345 و12344و12343 و12342 جنح ابوتشت.

وفى مركز قوص جنوب المحافظة تمكنت إدارة التموين من ضبط عدد 640 علبة سجائر مجهولة المصدر. وجرى تحرير محضر لها حمل رقم 9935 جنح مركز قنا.