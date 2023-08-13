الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. لجان متخصصة تعكف على إعداد البرنامج الانتخابي للدكتور عبدالسند يمامة

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الصفحة الأأولى من جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “ لجان متخصصة تعكف على إعداد البرنامج الانتخابي للدكتور عبدالسند يمامة"

 

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الوفديون يواصلون التأييد للدكتور عبدالسند يمامة فى الانتخابات الرئاسية

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عبدالسند يمامة: فؤاد باشا سراج الدين زعيم استثنائي في تاريخ الوفد والوطن

كما يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

مرشح الوفد في انتخابات الرئاسة يلتقي الخبراء لشرح رؤيته في قضايا الرأي العام

المفكر الكبير عبدالجواد يس يكتب لـ "الوفد": الازدواجية الثقافية في الوعي العربي

"السيسي" يوجه باستمرار صندوق مصر السيادي في تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة 

اليوم.. إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

اليوم.. قمة مصرية- أردنية- فلسطينية في العلمين 

انخفاض أسعار الأرز الحر بالمجمعات الاستهلاكية 

تراجع أسعار الحديد

سقوط أكثر من ألفي قتيل في دارفور

الصفحة الأولى بالوفد 

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