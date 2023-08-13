اقرأ غدا بالوفد.. لجان متخصصة تعكف على إعداد البرنامج الانتخابي للدكتور عبدالسند يمامة

تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “ لجان متخصصة تعكف على إعداد البرنامج الانتخابي للدكتور عبدالسند يمامة"

كما يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

مرشح الوفد في انتخابات الرئاسة يلتقي الخبراء لشرح رؤيته في قضايا الرأي العام

المفكر الكبير عبدالجواد يس يكتب لـ "الوفد": الازدواجية الثقافية في الوعي العربي

"السيسي" يوجه باستمرار صندوق مصر السيادي في تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة

اليوم.. إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

اليوم.. قمة مصرية- أردنية- فلسطينية في العلمين

انخفاض أسعار الأرز الحر بالمجمعات الاستهلاكية

تراجع أسعار الحديد

سقوط أكثر من ألفي قتيل في دارفور