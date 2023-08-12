الهيئة الوفدية على قلب رجل واحد خلف رئيس الحزب

السبت 12/أغسطس/2023 - 08:11 م 8/12/2023 8:11:23 PM

تجهيز مقرات اللجان للحملات الانتخابية بالقرى والنجوع والمدن

أكد عدد كبير من أعضاء الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية)، للوفد تأييد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، فى خوض انتخابات الرئاسة القادمة. وأشاروا إلى البدء فى تجهيز مقرات الوفد لدعم حملة رئيس الوفد وأنهم سيجوبون القرى والنجوع لدعم مرشح بيت الأمة بكل قوة للحصول على ثقة المصريين.

> كريمة القاضى: المرأة الوفدية لها دور كبير فى دعم رئيس الوفد

قالت كريمة القاضى، نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية، ورئيس لجنة المرأة بالمنوفية، إن المرأة الوفدية تؤيد وتدعم الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية وسيكون لها دور كبير فى دعمه خلال المعركة الانتخابية.

> النقابية فاتن رضوان: عبدالسند يمامة شخصية تليق بانتخابات الرئاسة

أكدت القيادية والنقابية الوفدية فاتن رضوان أنها تؤيد ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، فى انتخابات رئاسة الجمهورية. وقالت إن رئيس الوفد شخصية سياسية كبيرة وله كل الاحترام وقادر على المنافسة فى هذه الانتخابات المهمة بتاريخه السياسى والأكاديمى ومن خلفه تاريخ الحزب العريق.

> ناهد البستانى: ندعم ونؤيد رئيس الوفد

أعلنت ناهد البستانى، رئيس لجنة حزب الوفد بالزيتون، تأييد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، فى انتخابات رئاسة الجمهورية وأكدت دعمها الكامل لرئيس الوفد خلال المعركة الانتخابية.

> ماجدة صالح: علينا التزام أدبى وحزبى لدعم الوفد ورئيسه

أكدت الكاتبة الصحفية ماجدة صالح، سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية، ورئيس لجنة المرأة بوفد القليوبية على دعمها الكامل لرئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة الذى تعهد بمشاركة قوية له متسلحاً بتاريخ الوفد وبرنامج انتخابى قوى يطرح فيه جميع القضايا الهامة والشائكة التى تمس قلب وعقل رجل الشارع، كذلك تقديم رؤى جادة وقوية لمحاور الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والتعليمى والصحى لما يتمتع به من خبرات علمية وسياسية تؤهله للمنافسة القوية فى أخطر استحقاق انتخابى فى تاريخ مصر فى ظل معركة انتخابية يتنافس فيها لمصلحة الوطن والمواطن أولاً وليس صراعاً من أجل السلطة.

وأشارت إلى أنه علينا التزام حزبى أدبى للتعهد بمساندة واحترام رمز رئيس الحزب والتصدى لأى محاولات فاشلة للنيل من هيبة الحزب ورئيسه أيضاً.

وأضافت سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية أن القواعد الوفدية وهيئات مكاتبها فى محافظة القليوبية تؤكد دعمها الكامل لرئيس الحزب وتأييده فى مشاركته وبقوة فى الانتخابات الرئاسية.

> محمد بدر سليمان: نؤيد ترشح رئيس الوفد عبدالسند يمامة

أكد محمد بدر سليمان، سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد بالمنوفية، تأييد ودعم رئيس الوفد وزعيمه الدكتور عبدالسند يمامة فى الانتخابات الرئاسية.

> أيمن رشاد: رسالتنا حب وتأييد لرئيس أعرق الأحزاب المصرية

أكد أيمن رشاد، سكرتير عام اللجنة العامة للوفد بالسويس، أنه يبعث برسالة حب وتأييد إلى جموع الشعب المصرى والعربى لرئيس أعرق حزب مصرى، معالى الدكتور عبدالسند يمامة مرشحاً فى انتخابات رئاسة الجمهورية فى عرس ديمقراطى يعكس للعالم المناخ السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر.

> د. وليد عتلم: مشاركة الوفد بشخصية مثل رئيسه ضرورية

أكد الكاتب الوفدى الدكتور وليد عتلم أن مشاركة الوفد فى الاستحقاقات الدستورية بشخصية قانونية، مثل رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة ضرورة وطنية فرضها الدور والمكانة التاريخية لحزب الوفد كأحد أقدم الأحزاب السياسية المصرية وإحدى ركائزها الرئيسية.

وأضاف أن الوفد دائماً وأبداً ما كان فى طليعة ومقدمة الحركة الوطنية المصرية، ولم ولن يتقاعس يوماً عن دوره الوطنى.

> د. محمد عبدالجواد صديق: نؤيد ترشيح رئيس الوفد

أكد الدكتور محمد عبدالجواد، عضو اللجنة العامة للوفد بالمنيا، ضرورة خوض حزب الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية من أجل الالتحام بالشارع.

وأضاف أننا نؤيد ترشح رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة فى هذه الانتخابات وتقديم كل الدعم له.

> السيد عبدالسميع: ندعم ونؤيد رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية

أعلن السيد عبدالسميع، سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد لمحافظة الإسماعيلية، تأييد ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أنه حان الوقت ليعود حزب الوفد للشارع المصرى ويلتحم مع الجماهير ليكون الوفد ضمير الأمة بصدق قولًا وعملًا.

وأشار «عبدالسميع» إلى أن حزب الوفد يتمتع بحب المواطنين وإيمانهم بدوره التاريخى والسياسى وأنه أعرق الأحزاب السياسية ويكفى أنه ولد من رحم ثورة ١٩١٩.

وأضاف أن حزب الوفد يدفع الدكتور عبدالسند يمامة صاحب القيمة السياسية والقانونية والعلمية وأستاذ دكتور جامعى وسيخوض الانتخابات ببرنامج سيحظى بتأييد الشارع المصرى.

> عمرو عبدالرسول خطاب: نقف مؤيدين وداعمين لرئيس الوفد

أكد عمرو عبدالرسول خطاب، نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالجيزة، أنه يقف مؤيداً وداعماً لترشح الدكتور عبدالسند يمامة وسط جميع عائلات الجيزة.

> محمد محروس خليفة: نؤيد ترشح رئيس الحزب

قال محمد محروس خليفة، عضو اللجنة العامة للوفد بالبحيرة ومسئول المركز الاعلامى لـ(اللجنة) أن مشاركة الوفد حق دستورى ونؤيد قرار ترشح رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة.

> يوسف عبداللطيف: ندعم الدكتور عبدالسند يمامة

أعلن يوسف عبداللطيف، عضو حزب الوفد بمحافظة أسيوط، دعمه لترشيح رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن غالبية الكتلة السياسية فى محافظة أسيوط تؤيد انتخاب الدكتور عبدالسند يمامة.

وأكد أن الوفديين الأصلاء وجميع من يعتز بوفديته لا بد له أن يدعم مرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة.

> محمد الطنانى: دعم مرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة

قال محمد الطنانى، عضو حزب الوفد بالموسكى ولجنة القاهرة أن دعم وتأييد مرشح حزب الوفد ورئيسه الدكتور عبدالسند يمامة واجب على كل وفدى فى معركة انتخابات الرئاسة.

> سامح عدس: نؤيد ترشيح عبدالسند يمامة

أعلن سامح عدس، سكرتير عام لجنة الوفد بالوراق بمحافظة الجيزة وعضو اتحاد العمال الوفديين على دعم وتأييد ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد وقوف العمال الوفديين خلف رئيس الوفد فى هذه المعركة الانتخابية.

> ضياء التركى: نؤيد ترشح رئيس الوفد

قال ضياء التركى، أمين صندوق الوفد بلجنة مركز طنطا بكل الحب والتأييد الدكتور عبدالسند يمامة فى خوض الانتخابات الرئاسية باسم حزب الوفد وبالنيابة عن كل الوفديين الشرفاء لرفع اسم الوفد عالياً.

> محمد ترابيس: ندعم رئيس الوفد

أكد المهندس محمد ترابيس، رئيس لجنة حزب الوفد بالرحمانية بالبحيرة، تأييد قرار ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة فى الانتخابات الرئاسية ويدعم ويبارك ويتمنى كل التوفيق للوفد ورئيسه فى هذه المعركة الانتخابية.

> حمودة مرجان القناشى: نؤيد قرار رئيس الوفد

أكد حمودة مرجان القناشى، القيادى بوفد مطروح رئيس لجنة الوفد بمركز مرسى مطروح تأييده الكامل لقرار ترشح الدكتور عبدالسند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية وجاهزية أبناء مطروح لدعمه.

> أحمد عطية فايد: كل الدعم والتأييد لرئيس حزبنا العريق

قال أحمد عطية فايد، أمين صندوق لجنة الوفد بالزقازيق، إن كل الدعم والتأييد لحزب الوفد العريق المحفور اسمه فى قلوبنا برجاله المخلصين الداعمين له ولرئيس الحزب د. عبدالسند يمامة مرشحاً عن الوفد فى الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن جميع الوفديين بالشرقية يؤيدون ترشيح رئيس الوفد.

> عبدالوهاب غبان: ندعم ترشح عبدالسند يمامة

أعلن عبدالوهاب غبان، القيادى بوفد قنا، رئيس لجنة حزب الوفد بقفط، عن تأييده ودعمه لترشح الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف أنه سيكون للوفديين فى قنا دور كبير فى دعم مرشح الوفد ورئيسه فى هذه الانتخابات.

> سعيد الجبلاوى: رئيس الوفد خير من يمثل الحزب

أكد سعيد الجبلاوى، عضو وفد مطروح والسلوم والضبعة، دعمه للدكتورعبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

> محمد حسنى عبدالقادر: نبارك ونؤيد ترشيح رئيس الوفد

قال محمد حسنى عبدالقادر، القيادى بحزب الوفد فى بورسعيد، إنه يبارك ويؤيد ترشيح رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.