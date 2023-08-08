عبدالسند يمامة: فؤاد باشا سراج الدين زعيم استثنائي في تاريخ الوفد والوطن

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، في تصريحات له بمناسبة ذكرى وفاة فؤاد سراج الدين، أن فؤاد باشا سراج الدين زعيم استثنائي في تاريخ حزب الوفد والوطن، موضحًا أن من التاريخ نستمد إلهامنا لنخطو خطواتنا نحو المستقبل.

وعن مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار إلى أن الجميع في مصر وفي خارج مصر يريدون مشاركة حزب الوفد بشكل قوي لأنه من أعرق الأحزاب السياسية ليس في مصر فقط ولكن في العالم وتاريخ الوفد يشهد على ذلك.

وأوضح أن الحزب جاد في المشاركة الحقيقية في هذا الاستحقاق السياسي الكبير والهام والمشاركة ستكون امتدادًا لتاريخ الوفد العظيم الذي سطره الزعماء.

وأشار إلى أن الضمانات القانونية في الانتخابات الرئاسية القادمة تجعلني أقول إن من الممكن أن يصبح مرشح الوفد رئيسًا للجمهورية.

وأوضح الدكتور عبدالسند يمامة أن الحزب سوف يقدم ما لديه في الانتخابات وننتظر نتيجة الانتخابات ورأي الشارع… فإن لم يكن مرشح الوفد رئيسًا فسيكون هناك تمثيل جيد في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.



