حضري كيك الفراولة باللوز لضيافة المناسبات

كيك الفراولة باللوز من أشهي وصفات الحلويات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وطعمه لا يوصف من روعته.

كيك الفراولة باللوز



مقادير كيك الفراولة باللوز

- الزبدة : 9 ملاعق كبيرة (لينة)

- طحين : كوبان وثلثان الكوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- السكر البني : كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- لوز : كوب (مقطع شرائح ومحمص)

- الفراولة : كوب (مقطعة شرائح)

- السكر الناعم : ملعقتان صغيرتان (للتزيين)

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 325 وادهني صينية مربعة 8 انش بالزبدة وبطنيها بورق الزبدة.

2. اخلطي الطحين والبيكنج باودر والملح في وعاء واتركيه جانبا.

3. اخفقي الزبدة والسكر البني بالخفاقة الكهربائية لمدة خمس دقائق حتى يصبح المزيج كريمي وفاتح اللون.

4. أضيفي البيض مع الفانيلا مع الخفق.

5. أضيفي خليط الطحين على سرعة منخفضة ثم أضيفي 3/4 كوب من اللوز المحمص للخليط.

6. صبي الخليط في الصينية ووزعي الفراولة الشرائح فوقه وباقي كمية اللوز.

7. اخبزي في الفرن المحمى مسبقا لمدة ساعة حتى ينضج الكيك و اتركيه ليبرد.

8. عند التقديم وزعي السكر الناعم بالمصفاة وقطعي الكيك لمربعات وقدميه.