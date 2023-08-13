قال الدكتور هشام عبدالعزير رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن خطبة الجمعة المقبلة ستكون من الجامع الأقمر، وجاء ذلك خلال افتتاح الجامع بعد ترميمه.

وحضر الافتتاح كل من قيادات المجلس الأعلى للآثار وعلى رأسهم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومفضل محمد حسن المبعوث الشخصي لسلطان البهرة بالقاهرة.

الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة من الجامع الأقمر

وفي ذات السياق قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تكلفة ترميم الجامع الأقمر بشارع المعز بلغ نحو 14 مليون جينه وكانت على نفقة طائفة البهرة.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال مؤتمر افتتاح مسجد الاقمر بشارع المعز، أن مسجد الاقمر يحتوي على أقدم وجهة حجرية في مصر، مشيرًا إلى أن الترميم شمل واجهة المسجد والاعمدة داخل المسجد، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الأثرية سيتك افتتاحها خلال الفترة المقبلة وضمنها مسجد سارية الجبل خلال شهر سبتمبر المقبل، ودير قبطي بمنطقة نقادة.