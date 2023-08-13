الأحد 13/أغسطس/2023 - 08:43 م 8/13/2023 8:43:47 PM

أقترح على الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بطريقة التنمية المستدامة وهى أن يتم إنارة الطرق والشوارع فى جميع أنحاء الجمهورية باستخدام الطاقة الشمسية أسوة بالصين، كل عمود إنارة فى الشوارع به خلية طاقة شمسية وبطارية تشحن نهارا وتضئ ليلا وبذلك نوفر مليارات الدولارات.

< الطريقة لتنفيذ الاقتراح والفكرة

يمكن أن نصنع هذه الخلايا الشمسية حيث إنها تصنع من الرمال الزجاجية البيضاء والتى تتوفر فى مصر فى منطقة أبوزنيمة بنسبة نقاء 98%.

ومن الممكن إنشاء مصنع هناك فى أبوزنيمة بالشراكة مع الصين، هم بالتكنولوجيا والخبرة والمعدات ونحن بالأرض والمواد الخام المتوفرة عندنا؛ لنكون أكبر مورد فى العالم لهذا المنتج الهام والذى يدخل أيضا فى العديد من الصناعات ورقائق الكمبيوتر والزجاج وغيرها حيث إن الرمال البيضاء الخام متوفرة فى مصر بنسبة نقاء 98%، وغرب الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة نقاء 67%، واول مرحلة فى التصنيع وهى الغسيل لفصل ال 2% شوائب عن ال98% فيتضاعف السعر عشرين ضعفا، ثم عملية تصنيع الألواح الشمسية وشرائح الكمبيوتر والرقائق الإلكترونية والزجاج وغيرها فيتضاعف السعر 20 مرة أخرى.

نحن لدينا ثروات طبيعية، ولكن لا نملك تكنولوچيا التصنيع ولا معدات التصنيع ولا الخبرة فى هذه المجالات، والحل هو الشراكة مع الصين وإقامة وإنشاء مصانع على أرض المواد الخام بسيناء.

إن ألواح الخلايا الشمسية أو الخلايا الفولتضوئية photovoltaic cells. من خلالها يتم تحويل أشعة الشمس مباشرة إلى كهرباء، عن طريق استخدام أشباه الموصلات مثل السليكون الذى يستخرج من الرمال البيضاء النقية. وبصفة عامة مواد هذه الخلايا إما مادة بلورية سميكة كالسيليكون البلورى Crystalline Silicon أو مادة لابلورية رقيقة كمادة السيلكون اللابلورى (Amorphous Silicon a-Si) و Cadmium (Telluride CdTe)أو (Copper Indium Diselenide CuInSe^2, or CIS) أو مواد مترسبة كطبقات فوق شرائح من شبه الموصلات تتكون من أرسنيد (زرنيخيد) الجاليوم (Gallium Arsenide GaAs).

وتعتبر طاقاتها شكلا من الطاقة المتجددة والنظيفة، لأنه لا يسفر عن تشغيلها نفايات ملوثة ولا ضوضاء ولا إشعاعات ولا حتى تحتاج لوقود. لكن كلفتها الابتدائية مرتفعة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. فى حالة عدم توفر المواد الخام ومصانع للتصنيع وفى حالة إنشاء هذه المصانع على أرض المادة الخام من الرمال البيضاء ستنخفض التكلفة بدرجة كبيرة جداً، وحيث إن لدينا أيضا المناخ الذى لا تغيب عنه الشمس وإن الخلايا الشمسية تولّد كهرباء مستمرة ومباشرة وأيضاً تشحن هذا الطاقة فى بطاريات لاستخدامها ليلاً (كما هو فى البطاريات السائلة والجافة العادية)، فبذلك نوفر الغاز والمليارات التى تتكلفها إنارة الطرق والشوارع.