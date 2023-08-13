القوة الضاربة تقود تشكيل الفتح لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

أعلن المدرب الكرواتي سلافات بيليتش المدير الفني لنادي الفتح السعودي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة نادي التعاون، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023-2024.

تشكيل الفتح لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

ويقود فراس البريكان تشكيل الفتح لمواجهة التعاون الليلة ويعاونة النجم الجزائري سفيان بن دبكة و المغربي مراد باتنا، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: ريني جاكوب.

في خط الدفاع: جيسون ديناير وقاسم لاجامي وعبدالله اليوسف وعلي الزبيدي.

في خط الوسط: بيتروس ماتيوس ولوكاس زيلايا.

في خط الوسط اهلجومي: سفيان بن دبكة ومراد باتنا وكريستيان تيلو.

في خط الهجوم: فراس البريكان.

وجاء على مقاعد بدلاء الفتح أمام التعاون كل من مصطفي ملائكه وفران فيليز وفهد الحربي ومحمد الفهيد وعباس الحسن وتوفيق بوحيميد وحسن السليس وعلي المسعود وسعيد باعطية.