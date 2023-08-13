تورم الوجه علامة خطيرة على الإصابة بمرض قاتل.. أطباء يحذرون من كارثة

حذرت دراسة طبية حديثة من أن تورم الوجه، قد يكون علامة رئيسية على الإصابة بسرطان الرئة، موصية الأشخاص الذين يتعرضون إلى تورمات بالوجه بضرورة الذهاب لإستشارة الطبية على الفور.

أسباب تورم الوجه وعلاقته بسرطان الرئة

ووفقًا لما نشره موقع "إكسبريس" البريطاني، أثبتت الدراسة تورم الوجه يحدث نتيجة ضغطًا على الوريد الأجوف العلوي، الذي يربط الرأس بالقلب، وتجعل الجدران الرقيقة لهذا الوريد الحيوي عرضة للضغط، فإن معظم حالات انسداد الوريد الأجوف العلوي ناتجة عن سرطان الرئة.

أسباب تورم الوجه وعلاقته بسرطان الرئة

وبالإضافة إلى تورم الوجه، قد يعاني الأفراد أيضًا من تورم في الرقبة والذراعين وأعلى الصدر بسبب ضغط الوريد، وقد تشمل الأعراض المصاحبة الأخرى ضيق التنفس، أو الصداع، أو تغيرات في البصر، أو ظهور أوردة زرقاء على الصدر، أو الدوخة.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حين أن غير المدخنين قد يصابوا بسرطان الرئة، فإن التدخين هو السبب الرئيسي، حيث يمثل أكثر من 70% من الحالات.

ويساهم الاستنشاق المنتظم للمواد السامة المختلفة من خلال التدخين في زيادة المخاطر، لذا فإقلاع المدخنين عن هذه العادة القاتلة قد يكون خطوة حاسمة في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة.