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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

دراسة تؤكد قدرة الذكاء الاصطناعي على كشف سرطان الرئة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

توصل الذكاء الاصطناعى من إظهار نتائج عقب استخدامه المساعدة في قراءة أشعة أكس واكتشاف سرطان الرئة خلال دراسة جديدة أجراها فريق جوري جنوبي.

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واعلنت عن الدراسة التي نشرت في "مجلة علم الأشعة" ، التي تصدرها "جمعية طب الأشعة في أمريكا الشمالية" ، أن أي خوارزمية ذكاء اصطناعي لديها "قدرة عالية على التشخيص الدقيق، يمكن أن تساعد في تحسين أداء أطباء الأشعة في اكتشاف الإصابة بسرطان الرئة من خلال أفلام (أشعة إكس)، وزيادة القبول البشري لمقترحات الذكاء الاصطناعي"

 

وفحص فريق من أطباء الأشعة في جامعة سول الوطنية 120 أشعة إكس على الصدر، ثم كرروا التجربة مع عدد آخر من أطباء الأشعة الذين استعانوا بنظامين للذكاء الاصطناعي في قراءة الأشعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

 

وأشارت الدراسة إلى أنه في حين يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي مساعدة الأطباء المشغولين، فإنه يجب تحسينها لكي تتعامل مع مهام أو ظروف معينة.

 

وقال الأطباء الكوريون إنه في حين أن الذكاء الاصطناعي «الذي يستطيع رصد أي أشياء غير طبيعية في أفلام أشعة إكس على الصدر قد يبدو مثالياً» ففي الواقع "يمكن أن تكون قيمته محدودة فيما يتعلق بخفض أعباء العمل في الفحص الشامل لمرضى الالتهاب الرئوي".

 

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